Как сообщили в министерстве спорта Тульской области, с 18 по 22 ноября в Краснодаре прошли первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет.

В состязаниях принимали участие более 300 спортсменов из 26 регионов страны. Медали разыгрывались на дистанциях 200, 500 и 2000 метров.

В заезде байдарок-одиночек представительница Тульской области Анастасия Савчук успешно выступила и пришла к финишу третьей с результатом 09:17.951. Она стала бронзовым призёром первенства.