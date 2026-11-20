Как сообщили в министерстве спорта Тульской области, 22 ноября в Туле состоятся чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе F-9U. Соревнования пройдут в МСК «Тулица», участие в них примут сильнейшие пилоты из Тулы, Москвы, Белгорода, Нижнего Новгорода и других регионов.

Программа стартует в 10:00 с торжественного открытия и завершится в 18:30 церемонией награждения. Гонки дронов — это зрелищное состязание на скорость, точность и мастерство управления. Пилоты управляют квадрокоптерами с помощью FPV-очков и пультов дистанционного управления, а на оборудованной трассе с препятствиями беспилотники могут развивать скорость до 160 км/ч.

В программу войдут квалификационные вылеты, а также полуфиналы и финалы, по итогам которых определят победителей. Организаторы приглашают зрителей поддержать участников.