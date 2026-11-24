В Тульской области за неделю рассмотрели 339 заявлений от граждан и юридических лиц, по результатам рассмотрения выдано 196 разрешений на хранение и ношение оружия. Об этом сообщает региональное Управление Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы провели 120 проверок условий хранения оружия по месту жительства владельцев. В ходе контрольных мероприятий выявлено 14 административных правонарушений. Из незаконного оборота и по другим основаниям изъято 19 единиц оружия.

«Ещё 16 единиц граждане сдали добровольно», - сказали в пресс-службе.

Ранее 17 единиц оружия туляки добровольно сдали за неделю.