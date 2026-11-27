В 2027 году в Тульской области будут проиндексированы ежемесячные выплаты опекуну (попечителю) и приёмному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как ранее писали tula.aif.ru, индексация этих выплат оказалась неодинаковой, как и количество её получателей в разных возрастных группах (см. таблицу).

По словам уполномоченной по правам детей в Тульской области Наталии Зыковой, для младенцев и малышей, как правило, практикуется другая форма устройства в семью — усыновление и удочерение. Поэтому опекунство и приёмная семья не слишком распространены в отношении детей младших возрастных категорий.

Судя по этапам прохождения поправок к закону о защите прав ребёнка, отзыв на законопроект детской уполномоченной процедурой не предусмотрен. Сама Наталия Зыкова подтвердила tula.aif.ru: с ней консультации по параметрам индексации выплат не проводились.

По её словам, размер индексации рассчитывается ежегодно в соответствии с порядком расчёта, утверждённым постановлением правительства области, с разбивкой по возрастным группам — исходя из стоимости продуктов питания, одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия. Детская уполномоченная особо подчеркнула: размер выплаты не является фиксированным и не устанавливается разово. Именно ежегодный перерасчёт позволяет учитывать как утвержденные нормы материального обеспечения, так и фактический уровень потребительских цен в регионе.

Как отмечалось в докладе Зыковой за 2025 год, численность детей, помещённых в специализированные учреждения для несовершеннолетних, за этот период составила 612 детей, из них детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 167, родительских — 445. Причинами поступления стали: смерть родителей — 10, алкогольная или наркотическая зависимость у родителей — 204, нарушение детско-родительских отношений — 73, жестокое обращение — 21, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — 294, самовольный уход из семьи —10.