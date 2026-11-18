За девять месяцев 2026 года в Тульской области врачи выходили 11 новорождённых с экстремально низкой массой тела — от 500 до 999 граммов. Об этом сообщили ТСН24 в региональном министерстве здравоохранения.

Всего за этот период в регионе родились 379 недоношенных детей. Из них 30 младенцев появились на свет с очень низкой массой тела — от 1000 до 1499 граммов. По данным специалистов, одной из основных причин преждевременных родов являются хронические инфекции.

Основная помощь женщинам с беременностью высокого риска и недоношенным детям оказывается в Тульском областном перинатальном центре. Медицинское учреждение оснащено оборудованием для проведения сложных операций и выхаживания новорождённых с критически низкой массой тела.

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