В Тульской области предусмотрены единовременные денежные выплаты для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в период с 17 ноября по 31 декабря 2026 года. Согласно подписанному указу, размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт, составит 2,6 млн рублей, сообщает глава региона Дмитрий Миляев.

Для студентов тульских вузов, колледжей и техникумов предусмотрена повышенная выплата — 3,1 млн рублей. Она полагается тем, кто подпишет контракт сроком на один год и более для прохождения службы в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ. При этом за студентами сохранится статус обучающихся.

«Подробный порядок и условия предоставления денежных выплат определит региональное министерство социальной защиты», - отметил он.

Напомним, доля трудоустроенных тульских инвалидов СВО оценивается как высокая.