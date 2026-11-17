К 2032 году в рамках создания межвузовского оборонного кампуса будет проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного центра ТулГУ площадью 12,3 тыс. кв м. Об этом на оперативном совещании в правительстве области доложит ректор тульского госуниверситета Олег Кравченко.

Строительство ОПК-центра площадью 16 тыс. кв м планируется завершить к 2033 году. Там должны появиться исследовательские лаборатории по промышленному ИИ, робототехнике, системам управления и навигации, трансформируемые образовательные пространства, конференц-залы.

Также заявлена реконструкция медбиотех-центра к 2035 году площадью 9,1 тыс. кв м. Там запроектированы симуляционный клинический центр, лаборатории микробиологии, учебные операционные, образовательные лаборатории по анатомии, физиологии, гистологии.

Кроме того, предстоит строительство общежития гостиничного типа на 500 мест площадью около 12,2 тыс. кв. с благоустройством прилегающей территории. По этому объекту сроки пока не озвучены.

Напомним, впервые информация о создании кампуса появилась в феврале 2024 года.