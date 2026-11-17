Жительница поселка Приупский Киреевского района стала жертвой мошенников при покупке автомобиля. В результате обмана 50-летняя женщина лишилась 3 млн 663 тысяч 922 рублей, сообщает УМВД региона.

На протяжении месяца неизвестный связывался с женщиной через популярный мессенджер и по телефону, предлагая приобрести автомобиль по привлекательной цене. Поверив предложению, жительница согласилась на сделку и перевела деньги. Однако обещанную машину она так и не получила, а продавец перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«В полиции также сообщили, что за прошедшие сутки от действий мошенников пострадали пять жителей региона в возрасте от 20 до 86 лет. Общая сумма ущерба превысила 5,4 млн рублей», - отметили в пресс-службе.

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