В этот день 80 лет назад в 6 часов утра противник открыл артиллерийский огонь по обороне войск 50-й армии южнее Тулы. Советская артиллерия заставила замолчать гитлеровцев. Но в 8 часов 30 минут немецко-фашистские войска без артиллерийской подготовки перешли в наступление против левого крыла 50-й армии и южнее. Началось ожесточённое сражение. Врагу удалось захватить Дубовку.

Затем с помощью авиации фашисты оккупировали ещё несколько населённых пунктов. К исходу дня части 413-й дивизии после упорных боёв отошли на рубеж Болохово — Пятницкое. Вместе с танками 32-й танковой бригады они заняли оборону на северной и южной окраинах Болохова.

2-я немецкая танковая армия (4 танковых, 3 моторизованных и 5 пехотных дивизий, 1 пехотная бригада, 1 моторизованный полк) при поддержке авиации начала наступление на дедиловском направлении, прорвала фронт 50-й армии, где держала оборону наша 299-я стрелковая дивизия, и заняла район Дедилова.

Оборона советских войск на этом участке, после ожесточённых боёв, была прорвана к исходу дня 18 ноября. Части 413-й стрелковой дивизии (1324-й стрелковый полк) понесли тяжёлые потери и отошли на северный берег реки Шат.

18 ноября 1941 года Тульский городской комитет обороны вынес постановления: «О переселении населения с окраин города» из Центрального и Привокзального в Зареченский и Пролетарский районы и «Об отпуске топлива населению».