Николай Лаврентьев, руководитель сельскохозяйственного производства в Богородицком районе, которое специализируется на выращивании столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, назначен внештатным советником губернатора Тульской области по сельскому хозяйству. Об этом Дмитрий Миляев сообщил, открывая еженедельное оперативное совещание в правительстве региона.

Напомним, Лаврентьев стал 12-м внештатным советником губернатора.

«Каждый из них обладает высокой квалификацией, многолетним опытом работы и глубокими профессиональными знаниями в своей области», - ранее сообщило министерство массовых коммуникаций.