В Узловском районе Тульской области продолжаются поиски 77-летней Ларисы Ткачёвой (Баулиной). Женщина пропала 24 ноября в посёлке Дубовка Шахтёрского сельского поселения. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост — около 160 см, телосложение — нормальное, волосы — седые, глаза — светло-серые. В день исчезновения женщина была одета в чёрную куртку, чёрные брюки и чёрные ботинки. На голове была вязаная шапка.

28 ноября в течение светового дня добровольцы планируют продолжить поисковые мероприятия. Особенно необходимы люди для выполнения автономных задач, а также внедорожная техника. Место сбора: город Узловая, улица Новая. Участникам поисков рекомендуется надеть одежду по форме «Зимний лес».

«Контакты для желающих присоединиться к поискам: координатор-консультант — Владимир (Владимир1974), инфорг — Ольга (Малина): 8 (967) 163-03-36, 8 (926) 009-31-93», - дополнили в отряде.

Подробности о пропавшей читайте на tula.aif.ru.