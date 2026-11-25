В п. Дубовка, с.п. Шахтерское Узловского района пропала 77-летняя Лариса Ткачева (Баулина). Об этом проинформировал поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины неизвестно с 24 ноября.

Приметы:

рост 160 см;

нормальное телосложение;

седые волосы;

светло-серые глаза;

одежда: чёрная куртка, чёрные брюки, чёрные ботинки, вязанная шапка.

23 ноября пропавшая общалась с сыном по телефону. Утром 24 числа к ней приехали родственники, но не смогли дозвониться. Дверь квартиры оказалась открыта, ключи находились дома, а на газовой плите варился борщ.

Штаб начал действовать 25.11 в 02.30. На месте продолжают находиться автономные группы. По поиску на месте работали 15 человек. Это добровольцы поисково-спасательного отряда и сотрудники уголовного розыска ОМВД по Узловскому району.

Установлено, что 24 ноября примерно в 11.30 Лариса Борисовна села на маршрутную газель №153. Она оплатила проезд до Узловой, но поехала дальше, а именно до конечной остановки в посёлке Шаховское (около 12.00–12.30). Оттуда пешком женщина отправилась в сторону посёлка Станция Дедилово по проезжей части.

Она может быть дезориентирована и нуждаться в помощи. Жителей просят о внимательности. Если вы заметили Ларису Борисовну или знаете любую информацию о её местонахождении, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.