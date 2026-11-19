В следственном изоляторе № 4 в рамках «Дня открытых дверей» состоялось таинство венчания, об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области. Родственники осуждённых, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, смогли навестить их.

В молитвенной комнате в честь святителя Николая Чудотворца прошло таинство венчания. Обряд совершил протоиерей Василий Буторин, настоятель Свято-Ильинского храма села Ильинка, помощник начальника следственного изолятора по работе с верующими. Перед богослужением отец Василий провёл с супругами беседу, рассказал о высокой ответственности церковного брака и призвал беречь семью, стойко преодолевая жизненные испытания. Несмотря на непростые обстоятельства, молодожёны убеждены, что благословение укрепит их союз и даст силы дождаться воссоединения.

В завершение встречи для участников организовали чаепитие со сладкой выпечкой, приготовленной руками самих осуждённых. За чаем сотрудники администрации ответили на вопросы родственников.

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