Украинские БПЛА зафиксированы по направлению к Туле в ночь на четверг, 19 ноября. Беспилотная опасность незамедлительно введена во всех районах региона. К населению экстренно обратился губернатор.

«Беспилотная опасность в Тульской области. Сохраняйте спокойствие», – появился пост на ресурсе Дмитрия Миляева в 23.56 уходящей среды.

Предыдущую БПЛА-тревогу в Тульской области отменили 17 ноября днём. Тогда, с момента её объявления силы ПВО Минобороны России за 12 часов успешно отбили регион от 55 украинских беспилотников .

К сведению, телефон экстренных служб – 112.