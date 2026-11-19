Следственными органами в Пензе в отношении 17-летнего жителя Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество, совершённого организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце октября 2026 года юноша решил заработать незаконным путём, взяв на себя роль курьера в мошеннической схеме. В ходе переписки в одном из мессенджеров он получил указание приехать в Пензу.

14 ноября 2026 года, прибыв в город, подросток встретился с женщиной на улице Калинина и назвал ей кодовое слово, после чего она передала ему пакет с муляжом денежных пачек. Он думал, что в пакете лежат 2,3 млн рублей — как ранее ему в переписке сообщили участники мошеннической схемы. Приезжего парня в тот же день задержала полиция.

Передавшая ему деньги женщина рассказала следователю, что перед встречей с обвиняемым ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил её в том, что имеющиеся на её счёте деньги необходимо снять и передать их представителю для проверки на подлинность.

Молодому человеку предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.