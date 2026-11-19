Прокуратура Суворовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, сообщает прокуратура области.

Ей инкриминируется присвоение имущества с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, с августа по октябрь 2025 года, работая торговым представителем организации по оптовой продаже продуктов питания, она оформляла документы о получении товаров покупателями, хотя фактически продукция им не передавалась. Таким способом она похитила свыше 4 тыс. 800 наименований товаров общей стоимостью более 980 тыс. руб.

Вину женщина признала и полностью возместила причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

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