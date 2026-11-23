В Щёкине завершено расследование дела о посредничестве во взяточничестве бывшей сотрудницы администрации, об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

Бывшую начальницу одного из отделов администрации обвиняют в посредничестве во взяточничестве в значительном и крупном размерах, в том числе совершённое группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, с марта 2021 года по май 2025 года обвиняемая, используя служебное положение, выступала посредником между гражданами и бывшим первым заместителем главы администрации района. Она передавала деньги за содействие в решении вопросов, связанных с предоставлением земельных участков. За указанный период сумма незаконно переданных средств превысила 2,6 млн руб.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности женщины к инкриминируемым деяниям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.