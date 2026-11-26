Предстоящей зимой в Туле для жителей и гостей города планируют открыть 24 катка и хоккейные коробки. Одной из главных площадок традиционно станет Губернский каток, расположенный в центре областной столицы, сообщает городская администрация.

Сейчас подрядчик уже приступил к заливке льда. Тестовый запуск катка запланирован на 14 декабря, а торжественное открытие состоится 18 декабря.

«Кроме того, этой зимой катки и хоккейные коробки будут работать в Зареченском, Привокзальном, Центральном и Советском территориальных округах города», - уточнили в администрации.

Ранее Беспалов подтвердил: ограничения парковки в центре Тулы будут.