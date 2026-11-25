Подготовка пассажирской ж/д инфраструктуры и пригородных поездов усилена на фоне снежного циклона. Как рассказали tula.aif.ru в «Центральной пригородной пассажирской компании», для очистки 218 платформ в Тульской области подготовили 44 бензиновых снегоуборщика и доставили на остановочные пункты 125 тонн противогололёдных средств.

Во время снегопада к уборке привлекается дополнительный технический персонал. Сотрудники очищают платформы от снега, проводят противогололёдную обработку и следят, чтобы на них не образовывалась наледь. Частота уборки зависит от пассажиропотока. Наиболее загруженные остановочные пункты убираются не менее четырех раз в день, остальные — не менее одного раза в сутки.

Подвижной состав к зиме также полностью подготовлен. Специалисты проверили оборудование, от которого особенно зависит работа пригородных поездов в холодный сезон: отопление и климатические системы, обеззараживатели и осушители воздуха, обогрев лобовых стекол, электрооборудование, двери и окна. В депо также сформирован необходимый запас антигололёдной смазки для токоприёмников.