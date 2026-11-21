Пилотный проект «Переправа» направлен на поддержку подростков, находящихся в зоне риска (состоят на профилактическом учёте или сталкиваются с трудной жизненной ситуацией). Его реализации в Тульской области обсудили на заседании под председательством заместителя губернатора Ярослава Ракова.

Цель проекта — снизить уровень негативных проявлений в среде несовершеннолетних. Одна из важных форм профилактики — организация досуга и обеспечение занятости подростков.

«Трудоустройство помогает ребятам почувствовать себя взрослыми, самостоятельными, нужными, заработать первые деньги и, возможно, определиться с профессией», — отметили в правительстве области.

Для школьников и студентов с 2025 года в регионе реализуется федеральный проект по профориентации и маршрутизации молодёжи на предприятия.

В 2026 году трудоустроено более 8 000 ребят. Они работали пекарями, диспетчерами, почтальонами, техниками-лаборантами, библиотекарями, помощниками инженера, швеями, принимали участие в сборке урожая и благоустройстве и т.д.

Ещё по проекту «Переправа» подросткам оказывают социальную и психологическую помощь, обучают цифровой и правовой грамотности, работает наставническая программа и пр.

«Необходимо налаживать механизмы межведомственного взаимодействия, без которых профилактика остаётся разрозненной и не даёт результата. Мероприятия должны быть не разовыми, а носить системный, планомерный характер с опорой на обратную связь от семей и самих подростков, — отметил Ярослав Раков. — Важный принцип — „Создавать не вместо детей, а вместе с ними“».

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