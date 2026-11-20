На российском потребительском рынке выявляют фальсифицированную рыбную продукцию, маркированную данными шести камчатских производителей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

В список организаций, от имени которых реализуется продукция, вошли: «Камчатский икорный дом»; «Камчатские деликатесы»; «Русский деликатес»; «Море Фиш»; «Камчатский рыболов»; «Жемчужина Камчатки».

Как уточнили в ведомстве, по указанным на упаковках адресам производство пищевой продукции не осуществляется. Следовательно, продукция изготавливается неизвестными лицами в неизвестных условиях. Роспотребнадзор призывает обращать внимание на маркировку рыбной продукции. В случае обнаружения товаров с указанием перечисленных производителей необходимо сообщить об этом в Управление.

«Информацию можно направить по электронной почте: tula@71.rospotrebnadzor.ru или pitanie@71.rospotrebnadzor.ru. Также сообщения принимаются по телефону: 8 (4872) 37-32-57» - сказали в пресс-службе.

Также реализацию 35 кг королевских креветок пресекли в Тульской области.