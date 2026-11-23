В Туле временно изменят схемы движения трамваев в связи с ремонтом трамвайных путей. Ограничения будут действовать в несколько этапов — с конца ноября до начала декабря, сообщает администрация города.

Как сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, до 27 ноября включительно трамваи продолжат работать по действующей схеме. С 30 ноября по 4 декабря изменится график движения ряда маршрутов. Трамваи № 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14 и 15 будут курсировать до 22.00, а маршрут № 7 — до 23.40.

В этот период движение организуют по следующим схемам:

Маршрут № 1: Щегловская засека — Демидовская плотина — улица Ф. Энгельса — Автовокзал.

Маршрут № 3: Щегловская засека — улица Марата — Демидовская плотина — улица Коминтерна — Московский вокзал.

Маршрут № 6: стадион «Металлург» — улица Металлургов — улица Марата — Демидовская плотина — улица Штыковая.

Маршрут № 7: стадион «Металлург» — улица Металлургов — улица Марата — улица Кирова — Щегловская засека.

Маршрут № 9: стадион «Металлург» — улица Металлургов — Демидовская плотина — улица Коминтерна — Московский вокзал.

Маршрут № 10: стадион «Металлург» — улица Металлургов — Демидовская плотина — улица Коминтерна — улица Воздухофлотская — Кондитерская фабрика.

Маршрут № 12: Автовокзал — Красный Перекоп — улица Советская — улица Штыковая.

Маршрут № 13: стадион «Металлург» — улица Металлургов — Демидовская плотина — улица Советская — Красный Перекоп.

Маршрут № 14: Кондитерская фабрика — улица Воздухофлотская — улица Коминтерна — улица Ф. Энгельса — Красный Перекоп.

Маршрут № 15: Щегловская засека — улица Кирова — улица Кутузова — улица Марата — Демидовская плотина — улица Штыковая.

Маршрут № 11 в этот период работать не будет. Также запустят трамвай-челнок по направлению «Педуниверситет — проспект Ленина — Автовокзал». В выходные дни — 28–29 ноября и 5–6 декабря — изменения затронут маршруты № 7, 9, 12 и 14. Они будут следовать по временным схемам из-за ремонта путей на пересечении улиц Епифанской и Марата.

Маршрут № 7: стадион «Металлург» — улица Металлургов — улица Марата — улица Кирова — Щегловская засека.

Маршрут № 9: Московский вокзал — улица Советская — улица Пролетарская — Демидовская плотина — улица Советская — Московский вокзал.

Маршрут № 12: улица Штыковая — улица Советская — улица Оборонная — Красный Перекоп — улица Станиславского.

Маршрут № 14: Кондитерская фабрика — улица Воздухофлотская — улица Коминтерна — улица Советская — улица Ф. Энгельса — улица Станиславского.

«В указанные выходные дни трамваи № 1, 3, 6, 10, 11, 13 и 15, а также трамвай-челнок «Педуниверситет — проспект Ленина — Автовокзал» курсировать не будут», - отметили в пресс-службе.

Ранее тулякам рассказали, как часто моют общественный транспорт.