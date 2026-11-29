В Туле, по прогнозу gismeteo, 30 ноября будет облачная погода, осадки маловероятны.

Утром пасмурно, столбики термометров покажут −8℃, днём облачно, температура воздуха до −4℃. Ветер юго-западный, умеренный, до 4 м/с, атмосферное давление повышенное — 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Ночью облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха опустится до −8℃, ветер западный, 1-3 м/с, атмосферное давление 763 мм рт. ст.

Высота снежного покрова — 25,3 см. По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.

Ранее синоптик Ильин рассказал, когда тулякам ещё ждать снегопадов.