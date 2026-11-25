В оружейной столице, по прогнозу синоптиков сервиса gismeteo, 26 ноября будет облачная погода, на дорогах гололедица, местами пройдёт мокрый снег.

Утром пасмурно, столбики термометров покажут -4℃, днём облачно, температура воздуха 0℃. Ветер западный, с порывами, до 9 м/с, атмосферное давление 743 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 83%.

Ночью облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха опустится до -5℃, ветер северо-западный, до 5 м/с, атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Высота снежного покрова к ночи достигнет 12 см. По геомагнитной активности ожидаются небольшие возмущения.