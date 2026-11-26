Туляков предупредили об обнаружении на территории России небезопасной пищевой продукции — топлёного масла «Кавказское» ГХИ премиум. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

На упаковке в качестве производителя указано «СТАРИЧУР», зарегистрированное по адресу: Республика Северная Осетия — Алания, Владикавказ, улица Дружбы, дом 10. Однако, по информации регионального управления Роспотребнадзора Северной Осетии, указанная организация является так называемым «предприятием-призраком». Продукция выпускается неизвестными лицами в неизвестных условиях, поэтому её безопасность не гарантирована. При обнаружении такого необходимо незамедлительно сообщить об этом в ведомство.

«Обратиться можно по телефонам 8 (4872) 37-32-57, а также по электронной почте: tula@71.rospotrebnadzor.ru и pitanie@71.rospotrebnadzor.ru», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в тульских образовательных организациях с реализации сняли 380 кг продуктов.