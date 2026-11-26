Водители могут предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотрудникам Госавтоинспекции с помощью смартфона. Для этого в мессенджере MAX доступен сервис «Цифровой ID», сообщает региональное минцифры.

Электронные документы приравниваются к бумажным, однако их использование остаётся добровольным. Автомобилисты по-прежнему могут предъявлять привычные физические документы.

«Данные электронных документов загружаются из личного кабинета на портале «Госуслуги». Для использования сервиса необходима подтверждённая учётная запись, а водительское удостоверение и СТС должны быть предварительно загружены на портал», - прокомментировали в минцифры.

Напомним, водителя оштрафовали в Туле за отсутствие номеров.