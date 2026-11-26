Почему у комнатных растений сохнут кончики листьев и как помочь зелёным питомцам, рассказала tula.aif.ru цветовод Екатерина Батурова. По её словам, причин может быть несколько, и универсального ответа нет — всё зависит от конкретного растения и условий, в которых оно живёт.

«Если листья сохнут по краям, скорее всего причина в сухом воздухе, но опять же это зависит от самого растения. У некоторых просто нужно выровнять полив: либо поливать реже и обильнее — полили и на неделю забыли, либо, наоборот, понемногу, но раз в три дня. Нужно смотреть, какое растение. В общем, как и люди: кто что любит», — отметила цветовод.

По её словам, особенно часто с этой проблемой мучаются владельцы драцен, спатифиллумов («женское счастье»), хамедорей и других растений, которые условно называют пальмами.

«Они очень любят сушить кончики листьев, потому что сухой воздух в комнате. Нужно поднимать влажность в помещении: можно вешать мокрые полотенца на батарею, можно купить увлажнитель — сейчас они доступные по цене», — советует Екатерина Батурова.

Она подчеркнула, что важно отличать сухость от залива: при переувлажнении листья не сохнут, а будто гниют, поскольку корням не хватает воздуха. Также причина может быть в нехватке витаминов или неподходящем грунте — некоторым растениям важна кислотность почвы. Кроме того, растение может «высказывать недовольство» после пересадки или при смене условий, например при переносе с западного окна на южное, где жарко и много солнца.

«По витаминам в почве тоже нужно смотреть: в основном обычно растениям не хватает калия, потому что его мало в обычном удобрении, но может не хватать и железа. Причин может быть много, нужно наблюдать за растением и пробовать определять на практике, что именно поможет. Ещё листья могут быть сухими из-за вредителей. Из самых неприятных — это паутинный клещ. Тогда нужно обрабатывать растение от вредителей специальными средствами», — добавила цветовод.

Ранее она рассказала, как подготовить комнатные растения к зиме.