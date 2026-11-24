Комнатные растения подвержены смене сезонов года, что необходимо для подготовки к зиме, рассказала цветовод Екатерина Батурова.

«У постоянно находящихся дома растений, которые на летний период не выносили на улицу, условия почти не меняются, поэтому особой подготовки им не требуется. Если же речь идёт о капризных или сортовых, в том числе клубневых, например лаказии, их можно обработать антистрессовыми препаратами — примерно три-четыре полива с интервалом в десять, реже — семь дней, в зависимости от растения. Такие препараты обычно созданы на основе полезных бактерий, которые улучшают почву: хорошая почва даёт хорошую корневую систему, а значит, растение будет здоровым и будет радовать цветением. Подойдут средства как для комнатных растений, так и для рассады — принципиальной разницы нет», – сообщила Екатерина.

Что касается полива зимой, главное — не заливать растения, но многое зависит от условий. В доме, где много батарей и воздух жаркий и сухой, маленькие горшки придётся поливать чаще, чем большие, а в прохладном помещении с температурой около 20–21 градуса полив, наоборот, нужен реже.

У растений, которых не выносили на лето на улицу, условия практически не меняются, разве что воздух становится суше, поэтому некоторым требуется опрыскивание. Опять же, оно нужно не всем: фиалки, пеларгонии и бегонии опрыскивать нельзя, иначе портится внешний вид листьев и растение может заболеть. Спатифиллум можно немного увлажнить, а ароидные обычно любят более влажный воздух, поэтому рядом можно поставить ёмкость с водой или положить мокрое полотенце на батарею.

Кроме того, осенью и зимой важно проветривать помещение, ориентируясь на цветы: лучше сначала проветрить, а потом закрыть окно и полить растения. Поливать, как и летом, желательно с утра, а не на ночь — растения лучше усваивают воду при свете.

Подкармливать комнатные растения зимой не нужно — примерно с октября по март, поскольку солнца меньше и растение пойдёт в листву и может заболеть от подкормки, которую не может освоить. Антистрессовые препараты при этом применять можно.

Также стоит проверить растения на вредителей: с началом отопления воздух в доме становится сухим, и активизируются насекомые, особенно клещи, которых невооружённым глазом видно только тогда, когда листья начинают скручиваться. В этом случае цветовод советует провести три-четыре обработки фитовермом с интервалом в пять дней — это даже важнее, чем антистрессовые препараты.