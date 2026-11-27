Просроченная задолженность жителей Тульской области за электроэнергию достигла 248 млн рублей. Чтобы не допустить дальнейшего роста задолженности и защитить добросовестных потребителей, гарантирующий поставщик вынужден применять крайние меры к неплательщикам. На сегодняшний день от энергоснабжения отключено более 5 000 частных клиентов-должников.

Однако некоторые потребители вместо погашения долга самовольно подключаются к электросетям. С начала года энергетики выявили уже 269 таких случаев. Важно отметить, что из-за действий нарушителей могут пострадать все жители многоквартирного дома. Несанкционированное потребление способно привести к перепадам напряжения в сети, значительно повышая риск отключения электроэнергии и возникновения пожаров.

«ТНС энерго Тула» совместно с правоохранительными органами проводит мероприятия по привлечению самовольно подключившихся должников к административной ответственности. Она предусмотрена статьей 7.19 КоАП РФ. Помимо повторного отключения электроэнергии, неплательщикам также придется оплатить штраф: от 10 до 15 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – от 15 до 30 тысяч рублей.

Недобросовестных клиентов ждут и другие негативные последствия:

взыскание долга в судебном порядке;

начисление пени;

запрет на выезд за границу;

арест счета или имущества;

плохая кредитная история;

удержание части зарплаты или пенсии в счет оплаты долга.

«ТНС энерго Тула» призывает жителей региона не доводить ситуацию до суда и отключения. Проверить состояние лицевого счета и погасить задолженность можно на официальном сайте компании, в личном кабинете и мобильном приложении. Своевременная оплата — единственный способ избежать финансовых потерь и встретить новогодние праздники в тепле и комфорте.

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