Жительница Тулы предстанет перед судом за покушение на сбыт и сбыт наркотиков организованной группой, об этом сообщает прокуратура области.

По версии следствия, в период с января 2025 года по июль 2026 года обвиняемая являлась членом организованной группы, специализирующейся на незаконном распространении наркотических средств. Выполняя отведённую ей роль, женщина получала в сети «Интернет» сведения о местонахождении оптовых партий наркотиков, забирала их, расфасовывала по отдельным упаковкам и размещала в тайниках-закладках. Кроме того, в июле 2026 года обвиняемая сбыла своему знакомому 6,55 г наркотика в качестве оплаты за оказанные им услуги по сборке мебели.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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