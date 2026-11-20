В Тульской области нашли нарушение ветеринарного законодательства при обороте партии королевских креветок весом 35 кг в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В поле зрения ведомства попала деятельность индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в Тульской области. Согласно данным системы, в его адрес поступила партия королевских креветок весом 35 кг. Проверка показала, что ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий происхождение продукции, имел статус «Аннулирован».

«По итогам проверки Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства», - уточнили в пресс-службе.

Также в продукции поставщика тульских соцучреждений выявили фальсификат.