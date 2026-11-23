В Краснодаре проходит Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, собравший сильнейших спортсменов из 25 регионов страны. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В финальном заезде байдарок-одиночек на дистанции 2 тыс. метров туляк Виктор Корелин показал блестящую технику и выносливость, финишировав первым с результатом 08:02.238. Он обошёл сильных соперников из Москвы и Подмосковья.

Отдельно отмечается достойное выступление тульской спортсменки Анастасии Савчук, которая в упорной борьбе заняла пятое место среди женщин.