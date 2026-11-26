Школьники Тульской области теперь могут пользоваться ИИ-помощником по математике в приложении «Госуслуги Моя школа», сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

Цифровой помощник призван помочь ученикам разобраться в математических заданиях и самостоятельно найти правильное решение. Он не выдает готовые ответы, а объясняет теорию, пошагово показывает ход решения и с помощью подсказок и наводящих вопросов подводит школьника к ответу. Опыт использования сервиса в 20 пилотных регионах показал, что чаще всего школьники обращаются к ИИ-помощнику для выполнения домашних заданий — на такие запросы приходится 70,9% обращений.

«Также 17,6% пользователей используют сервис при подготовке к урокам и контрольным работам, а 10% — для изучения и освоения новых тем», - сказали в минцифры.

Также тульским школьникам назвали возможные даты новогодних каникул в 2026 году.