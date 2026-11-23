В регионе действует цифровой сервис «Земля для фермера», размещённый на портале Национальной системы пространственных данных.Об этом сообщает правительство области. С его помощью сельхозпроизводители могут подобрать свободные государственные и муниципальные участки для ведения хозяйства.

База сервиса активно пополняется. В ней собрана информация по 20 муниципалитетам региона — это более 200 участков общей площадью свыше 3 тыс. гектаров. Система постоянно обновляется сведениями о свободных землях по районам и округам, данные актуализируются.

Чтобы получить выбранный участок, необходимо направить официальное заявление в орган, отвечающий за предоставление земель в конкретном муниципалитете.