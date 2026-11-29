В прошлом году в преддверии Дня инвалидов в Тульской области введена награда за воспитание особого ребёнка. Министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова рассказала, будет ли она вручаться в этом году и для чего она учреждена.

«В Тульской области для родителей, опекунов или попечителей детей с особенностями здоровья учреждена региональная медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребёнка», - рассказала Татьяна Алексеевна. - Для семей, воспитывающий детей-инвалидов – это было не просто признание, а очень личное, сердечное событие».

Она отметила, что мамы таких ребят вкладывают много сил, терпения и любви «каждый день, часто без выходных и праздников».

По мнению тульского министра, государство должно не только оказывать материальную поддержку, но и публично признавать.

«Поэтому и в этом году награда также будет вручена семьям, воспитывающим особых детей. На территории семейного счастья Тульской области внимание к мамам особенных детей имеет особое значение», – подытожила Татьяна Абросимова.

Ранее министр соцзащиты ТО рассказала, как выстроена работа по поддержке матерей.