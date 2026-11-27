27 ноября в Атриуме Тульского кремля прошло заседание Общественного совета при инспекции региона по государственной охране ОКН. Обсуждалась реализация проекта по приспособлению к современному использованию жилого дома с флигелем Н.П. Страхова. Этот объект культурного наследия регионального значения находится в Туле на пересечении улиц Свободы и Пушкинской.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, прежний правообладатель объекта не направлял средства на его содержание и поддержание в надлежащем санитарном, техническом и противопожарном состоянии. Здание неоднократно горело и оказалось доведено до аварийного состояния. К владельцу применили меры контрольно-надзорного характера.

Сейчас собственник дома сменился. Проходит инструментально-техническое обследование, 3D-сканирование. По результатам определят метод реставрации и приспособления объекта к современному использованию.