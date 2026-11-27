В 2026 году традиционно лидерами по количеству туристов, приезжающих в Тульскую область, стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар и Воронеж, сообщает ТСН24.

В топ стран, откуда регион принимает гостей, вошли Беларусь, Китай, Турция и Германия.

В регионалльном министерстве туризма сообщили, что за девять месяцев 2026 года количество туристических поездок выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Лето — стабильно временя высокого спроса. Но в этом году весна и тёплая осень сделали пиковые значения менее выраженными. Также, большое количество гостей прибывает в Тульскую область и на Новый год.