Во второй половине ночи и до конца суток 24 ноября ожидается ухудшение погодных условий, об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Синоптики предупреждают о том, что ожидается сильный ветер — его порывы будут достигать 11–16 метров в секунду. Местами пройдёт сильный снег или мокрый снег, образуется гололёд, а мокрый снег может налипать. На дорогах местами будет скользко, возможны снежные заносы.

Из-за плохой погоды жителей региона просят быть осторожнее, если нужна помощь экстренных служб — звоните по номеру 112.