На железнодорожной станции «Лев Толстой» (Астапово) состоялось выездное рабочее совещание, посвящённое подготовке к 200-летию со дня рождения великого русского писателя и разработке межрегионального туристического маршрута «Россия Льва Толстого». Об этом сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Именно на станции Астапово в ноябре 1910 года прошли последние десять дней жизни Льва Николаевича Толстого. Одной из главных тем стала реставрация и обновление мемориальных объектов железнодорожной станции с последующим включением их в туристический маршрут «Россия Льва Толстого». Проект объединит семь регионов: Москву, Московскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую области.

«Также участники обсудили создание новой экспозиции, посвящённой последним дням жизни писателя. В неё планируется включить телеграммы, газетные публикации и воспоминания современников. Особую историческую ценность представляют 18 альбомов, собранных Софьей Андреевной Толстой», - сказал губернатор.

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