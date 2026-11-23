В Тульской области активно проводится иммунизация против гриппа, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За счёт средств федерального бюджета в регион поступили противогриппозные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Кроме того, иммунизация населения ведётся за счёт средств предприятий и личных средств граждан.

Всего привито 485 тыс. 870 человек, из них 143 тыс. 97 детей и 342 тыс. 773 взрослых. неделей ранее привитых было 482 тыс. 361 человек.

Управление Роспотребнадзора по области напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — с сентября по ноябрь.