23 ноября на площадке Международного муниципального форума в Национальном центре «Россия» состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, мэра итальянского города Градара Филиппо Гаспери и юного туляка Арсения Новосёлова. Об этом сообщает правительство региона.

Ранее 12-летний Арсений написал мэру Градары с просьбой помочь подготовить школьный проект. Глава города откликнулся и привез в Москву информационные буклеты и сувениры для школьника.

Арсений учится в шестом классе, увлекается историей и географией. Его заинтересовали средневековая крепость Градары, история и культурные традиции города. Школьник захотел рассказать о них одноклассникам и решил написать самому мэру, попросив прислать печатные материалы, карты и открытки для школьных выставок и презентаций.

Заодно мальчик решил познакомить итальянского мэра с родной Тулой и отправил ссылку на туристический портал Тульской области визиттула.рф. Арсений признался, что мечтает однажды побывать в Градаре, и пожелал её жителям процветания, стабильности и мира.

Связаться с тульской стороной Филиппо Гаспери помог глава администрации Беслана Харитон Татров — Беслан и Градара поддерживают побратимские связи.

Во время встречи Арсений пригласил Филиппо Гаспери в Тулу, чтобы тот смог познакомиться с городом, о котором узнал из письма школьника. Дмитрий Миляев поддержал приглашение и отметил, что в регионе гостю готовы показать ключевые достопримечательности — Тульский кремль и музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Визит итальянского гостя в Тульскую область планируется 24 ноября.

Губернатор поблагодарил Филиппо Гаспери за внимание и серьёзное отношение к просьбе Арсения.

Фото: Правительство Тульской области Филиппо Гаспери, Арсений, Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев отметил, что Тульскую область и Италию связывают давние отношения: до осложнения международной обстановки развивалось торгово-экономическое сотрудничество и реализовывались совместные проекты в социально-культурной сфере. В частности, в 2009 году при участии итальянских специалистов восстановили исторический сад Льва Толстого, а в 2021 году регион стал единственным от России участником российско-итальянского музейного саммита. Губернатор подчеркнул, что теперь у сторон есть общий друг — юный посол дружбы Арсений.

Арсений подарил Филиппо Гаспери главный сувенир региона — тульский пряник, а губернатор передал итальянскому гостю символ тульского гостеприимства — самовар, тульские сыры и паспорт туриста Тульской области.

Мэр Градары поблагодарил тульского школьника за объединение регионов и стран. Он отметил, что для него стало сюрпризом изучение его города в тульской школе, и подчеркнул, что к письму Арсения отнеслись с большим вниманием. По словам Филиппо Гаспери, в Градаре бережно относятся к детям и их просьбам, а также готовы развивать международные связи через культуру и искусство.

Мэр Градары подписал открытку с обращением к одноклассникам Арсения и передал для них памятные сувениры и подарки.