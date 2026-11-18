На одном из участков федеральной трассы М-2 «Крым» в Тульской области появится пункт учета интенсивности дорожного движения. Информация о закупке опубликована на портале госзакупок.

Установку оборудования организует Управление автомобильной магистрали «Москва — Харьков» Федерального дорожного агентства. Всего в рамках тендера планируется приобрести и установить 12 пунктов учета дорожного движения. Стоимость поставки оборудования составила 18 млн рублей. Один пункт в среднем обходится примерно в 1,5 млн рублей.

Ранее с ограничением скорости на тульском участке трассы «Крым» возникла путаница.