О цикле романов «Дюна» (16+) Фрэнка Герберта и его экранизации говорила на психологическом форуме в Туле эксперт по развитию мышления Елена Сосновцева, которая, как пишет «ТУЛАСМИ», назвала его «отличным тренажером для мышления».

Елена Сосновцева разобрала сюжет саги на психологические механизмы. По её словам, «Дюна» уникальна тем, что практически каждый важный сюжетный поворот построен на том, как люди воспринимают информацию, интерпретируют события и принимают решения.

«Есть подтверждение собственных ожиданий, есть нежелание замечать факты, которые противоречат уже сложившейся картине мира», — отмечает эксперт.

Главная находка автора разбора — «Дюна» показывает психологические эффекты в масштабе целого общества. Убеждения отдельных героев становятся коллективной реальностью и меняют ход истории.

Самым неожиданным выводом она назвала то, что человек не просто ошибается в оценке реальности — он сам участвует в её создании.

«Вера в пророчество меняет поведение людей, потому что они начинают действовать в соответствии с ожиданиями. Окружающие реагируют на их действия, а в результате первоначальное предсказание сбывается, — объясняет Сосновцева.