Корреспондент «АиФ в Туле» Анастасия Калинина заняла третье место в конкурсе журналистских работ «Мы разные, но мы вместе» правительства Тульской области. Жюри отметило её материал о фестивале «Национальный квартал» (6+), который из года в год объединяет представителей разных народов, живущих в нашем регионе.

«Я рада, что работа получила такую оценку. Для меня это важно, потому что я много лет пишу о народах, живущих в Тульской области, об их культуре, традициях и повседневной жизни. Подобные конкурсы нужны: они помогают нашим читателям лучше понимать друг друга и напоминают, что многонациональность — это наше богатство», — поделилась Анастасия Калинина.

Конкурс призван поддержать тех, кто укрепляет общероссийскую гражданскую идентичность, помогает сохранять межнациональный мир и согласие и бережно относится к этнокультурному многообразию народов Тульской области. Всего на него было подано около сотни работ.