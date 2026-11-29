Областной инклюзивный форум «Крылья рядом» прошёл в Туле 29 ноября. Участие в нём приняли более 300 инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель форума — создать единое пространство для общения родителей со специалистами профильных учреждений и общественных организаций, повысить информированность семей о доступных мерах поддержки, реабилитации и социальной адаптации.

«Форум «Крылья рядом» — это не просто площадка для обмена информацией. Это пространство, где семьи могут почувствовать, что они не одни, где специалисты и родители говорят на одном языке, — подчеркнула министр социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Программа форума объединила три площадки:

«Родитель, семья, диалог» — вопросы психологической поддержки родителей.

«Ранняя помощь. Работа с детьми младшего возраста» — современные подходы к комплексной помощи детям.

«Трудоустройство и карьера» — возможности профессиональной самореализации людей с инвалидностью.

Ранее министр соцзащиты региона рассказала, как выстроена работа по поддержке матерей.

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