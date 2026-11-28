В Тульской области ещё девять базовых станций связи начали работу, сообщает минцифры региона.

Новое оборудование установили в деревнях Большие Голубочки и Хлопово Арсеньевского района, посёлке Жизнь и деревне Синегубово-2 Чернского района, посёлке Поречье Дубенского района, селе Большое Огарёво Тёпло-Огарёвского района, сёлах Мечнянка и Павлов Хутор городского округа Ефремов, а также в селе Петровское Одоевского района.

«Ранее базовые станции были введены в эксплуатацию в населенных пунктах Щекинского, Ясногорского, Веневского, Плавского, Тепло-Огаревского, Ефремовского и Чернского районов», - сказали в пресс-службе.

Напомним, туляки смогут предъявлять водительские права и СТС через мессенджер MAX.