Как сообщает следственное управление по Тульской области, руководитель ведомства Владимир Усов совместно с зампредом правительства региона Дмитрием Марковым проведут тематический прием граждан.

Встреча, посвященная вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, состоится 2 декабря 2026 года в 10:00 в Туле на улице Свободы, 32. Жители области, столкнувшиеся с проблемами в работе больниц и поликлиник, смогут записаться на личный разговор с должностными лицами по телефонам 8(4872)-30-49-06 и 8(4872)-30-49-44.

В ходе приема планируется обсудить конкретные жалобы пациентов и определить дальнейшие процессуальные шаги по каждому обращению.