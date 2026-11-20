Как сообщили в пресс-службе судебной системы Тульской области, жителя Узловского района отправили под стражу по обвинению в краже быка. По данным следствия, в конце октября мужчина вместе с несколькими подельниками забрался в сарай в деревне Алтабаево и увел чужое животное.

Ущерб хозяину оценили в 270 тысяч рублей. Подозреваемого задержали спустя почти месяц. Суд учел, что у мужчины уже есть непогашенная судимость за тяжкое преступление. В итоге его поместили под стражу на два месяца — до середины января. Это решение пока можно обжаловать.