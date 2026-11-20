Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев в 07:20, за прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Беспилотную опасность в регионе объявили накануне в 23:47, она продолжает действовать.

Ночь в регионе оказалась неспокойной: помимо беспилотной, объявляли и ракетную опасность — сирены прозвучали в 02:35, а отбой дали в 03:20. Режим действовал около 45 минут. Это была вторая ракетная опасность за сутки.