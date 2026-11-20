Как сообщили в Управлении Росгвардии по Тульской области, бойцы ОМОН «Молот» провели тактико-специальное занятие. В ходе учений спецназовцы отработали вопросы задержания преступников, передвигающихся на автомобильном транспорте.

Бойцы изучили различные приемы и способы остановки машин. Кроме того, они усовершенствовали технику задержания правонарушителей и тактику действий штурмовой группы. В рамках занятия также отработали алгоритм обнаружения и нейтрализации условных злоумышленников в здании.

Особое внимание на тренировке уделили взаимодействию между бойцами в ограниченном пространстве. Это позволяет оттачивать слаженность действий штурмовых групп при выполнении реальных задач.